Матч ЦСКА — «Спартак» занял 14-е место в рейтинге самых популярных дерби мира
Андрей Черников
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Матч между московским ЦСКА и столичным «Спартаком» занял 14-е место в рейтинге самых популярных дерби мира по версии сайта 90min.com.
Первое место заняло противостояние аргентинских клубов «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». На второй строчке расположился поединок турецких «Фенербахче» и «Галатасарая». Замкнул тройку матч между «Селтиком» и «Рейнджерс», которые представляют Шотландию.
Ранее новичок «Спартака» Виктор Мозес прилетел в Москву.