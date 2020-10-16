Матч ЦСКА — «Спартак» занял 14-е место в рейтинге самых популярных дерби мира

Матч между московским ЦСКА и столичным «Спартаком» занял 14-е место в рейтинге самых популярных дерби мира по версии сайта 90min.com.

Первое место заняло противостояние аргентинских клубов «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». На второй строчке расположился поединок турецких «Фенербахче» и «Галатасарая». Замкнул тройку матч между «Селтиком» и «Рейнджерс», которые представляют Шотландию.



Ранее новичок «Спартака» Виктор Мозес прилетел в Москву.