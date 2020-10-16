Эменике прокомментировал трансфер Мозеса в «Спартак»

Экс-игрок московского «Спартака» Эммануэль Эменике прокомментировал трансфер Виктора Мозеса в столичный клуб, передает «СЭ».

«Уверен, что Мозес — это хороший выбор для «Спартака». Мы вместе играли в «Вест Хэме» и сборной Нигерии. «Спартак» — большой клуб, это очень хороший вариант для Виктора», — сказал Эменике.

Мозес будет выступать за красно-белых на правах аренды до конца текущего сезона. У москвичей есть право выкупа хавбека.



Ранее Мозес прилетел в Москву.