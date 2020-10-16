В UFC работают над боем для Махачева на 24 октября

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о том, что в организации работают над боем для Ислама Махачева на 24 октября, передает Sport24.

«Соперник для Махачева? Нет, это не будет Майкл Чендлер. Чендлер здесь — на роль запасного под бой Хабиба и Гэтжи. Мы работаем над боем Махачева на 24 октября», — сказал Уайт.

Напомним, россиянин должен был встретиться с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом, но бой отменили из-за коронавируса у южноамериканца.



Ранее сообщалось о том, что Махачев не выступит на UFC 254.