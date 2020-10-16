Гэтжи: попытаюсь разбить Хабибу лицо

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи заявил, что попытается разбить лицо действующему чемпиону UFC в легкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову, сообщает TMZ. Гэтжи спросили, каков его план на бой с Хабибом.

«Я выйду и попытаюсь разбить ему лицо. Обещаю.

Ставки высоки. Этот бой может изменить мою жизнь. Я готов», — сказал боец.

Напомним, поединок Нурмагомедова и Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

Ранее боец UFC Кормье выразил уверенность в победе Хабиба над Гэтжи.