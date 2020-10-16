Плющенко высказался о судействе на Кубке России по фигурному катанию

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко высказался о судействе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию, передает «Спорт-Экспресс». По словам Плющенко, он недоволен оценками Трусовой, Валиевой и Усачевой в короткой программе. Он считает, что в 14 лет нельзя ставить «десятки» за компоненты, потому что фигуристам дальше будет некуда расти. Тренер утверждает, что некоторые судьи, тренеры и руководители федерации уже согласились с ним на этот счет.

«10 баллов Валиевой — это невозможно. Понимаю, судьи хотели создать подушку безопасности на произвольную программу. Я знаю этих судей, даже знаю, где они бывают и кого они подкатывают. Но не хочется вдаваться в конкретику.

Так чего мы делаем из фигурного катания цирк? Специально подогреваем противостояние. Может, все произошедшее — какая-то договорная история со стороны некоторых людей. Нужно относиться ко всем одинаково», — сказал Плющенко.

Напомним, что Александра Трусова после короткой программы шла лишь третьей, но в итоге выиграла соревнования.

Ранее сообщалось, что Загитова собиралась перейти от Тутберидзе к Плющенко год назад.