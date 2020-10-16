Скандальный арбитр РПЛ может вернуться к работе

Отстраненный от судейства после скандального матча 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и футбольным клубом «Сочи» (2:2) арбитр Алексей Еськов в ближайшем будущем может вернуться к судейской работе, сообщает «Спорт-Экспресс». Еськов вошел список арбитров, которые будут сдавать тесты для допуска до обслуживания международных матчей в 2021 году.

Тесты ФИФА пройдут в Санкт-Петербурге (21 октября) и Москве (28 октября).

В Петербурге сдавать тесты будут Владислав Безбородов, Сергей Иванов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Виталий Мешков, Егор Болховитин, Валерий Данченко и Роман Усачев. Остальные судьи, включая Еськова, будут сдавать тесты в Москве.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отобрать у России матчи Евро-2020.