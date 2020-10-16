Чемпион мира Рами отверг обвинения Памела Андерсон в домашнем насилии

Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Адиль Рами отверг обвинения Памела Андерсон в домашнем насилии. Об этом сообщает Le Figaro.

По его словам, американская фотомодель лжет и пытается выгородить себя.

«Когда кто-то первым выступает в социальных сетях, то он считает себя правым. Она хотела меня раздавить. Она никогда не обращалась в правоохранительные органы, потому что на это не было причин.

У меня есть доказательства, способные опровергнуть ее слова. Я больше не хочу иметь никаких связей с ней», — сказал экс-игрок «Сочи».

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