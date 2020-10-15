«Челси» перепутал ЦСКА и «Зенит» в новости о переходе Мозеса в «Спартак»

Пресс-служба лондонского «Челси» ошиблась в новости о переходе полузащитника Виктора Мозеса в московский «Спартак».

«Мозес перешёл на правах аренды в «Спартак». Российская команда занимает второе место в таблице вместе с ЦСКА», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте британского клуба.

На самом деле красно-белые имеют одинаковое количество очков с петербургским «Зенитом». В активе клубов по 21 баллу. Армейцы с 19 очками располагаются на третьей строчке.

С января 2020 года Мозес выступал на правах аренды в миланском «Интере». Он принял участие в 20 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее генеральный директор «Спартака» Виктор Мозес высказался о шансах Мозеса дебютировать за красно-белых в матче 11-го тура чемпионата России против «Химок».