Панарин не знает, переболел ли он коронавирусом

Карен Саркисян

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признался, что не знает, переболел ли он коронавирусом, сообщает Sport24. По словам хоккеиста, он сдавал тест на антитела спустя пять месяцев после болезни.

«Не знаю, что тогда было. Тут после выходных не поймешь — либо тебе просто плохо, либо ты заболел», — поделился Панарин.

Также россиянин высказал свое мнение о формате межсезонных тренировок в этом году.

«Формат не сильно отличается. Сейчас уже нет жестких ограничений. Тренируемся как обычно: у нас есть лед, по утрам бегаем кросс в парке. Уже пошел слух, что начало сезона сдвинется. Полного понимания, когда начнем, нет. Да, «лето» стало покороче, но подготовиться мы успеваем» — сказал нападающий.

Ранее Панарин рассказал о жизни в «пузыре» во время плей-офф НХЛ.