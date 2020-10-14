Сестра Роналду высказалась о коронавирусе брата

Катя Авейру, сестра нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, высказалась о коронавирусе брата.

«Если Криштиану поможет разбудить весь мир, то сразу станет ясно, что его нам послал сам Бог. Тысячи людей переосмысливают, что происходит в мире с пандемией. Все это — самая большая чушь, с которой я встречалась», — написала Авейру в Instagram.



Напомним, форвард заразился инфекцией, находясь в расположении сборной Португалии.

Ранее Роналду вернулся в Италию на частном самолете.