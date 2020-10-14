Боец UFC из Новой Зеландии высмеял Махачева и российских болельщиков

Новозеландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэн Хукер высмеял Ислама Махачева и российских болельщиков.

«Я дважды возглавлял турниры в этом году, провел десять раундов в клетке. Думаете, я сижу дома и думаю, как Махачев чертовски плохо вел себя в этом году, потом спускаюсь в рейтинге и провожу бой с ним?» — сказал Хукер в своем подкасте.

Также Хукер отметил, что у Махачева нет шансов на поединок с ним.

«Представьте, что после травли в социальных сетях вы приняли плохое бизнес-решение. Я умнее этого, русские», — добавил спортсмен.



Ранее Хамзат Чимаев вызвал на бой Нэйта Диаса.