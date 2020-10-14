Известный российский комик грубо отклонил предложение сборной прийти на матч
Андрей Черников
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Известный российский комик Алексей Щербаков отклонил предложение сборной прийти на матч Лиги наций против Венгрии.
Об этом артист рассказал в Instagram.
Напомним, на шоу «Что было дальше» Щербаков в грубой форме сказал, что не любит футбол.
«Здравствуйте, очень люблю футбол, но не получится, к сожалению, приехать», — написал Алексей, добавив эмодзи трех петухов с мячом.
Ранее сборная Украины сенсационно обыграла Испанию.
Новая сторис комика Алексея Щербакова pic.twitter.com/TyTJhQqXGd— Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) October 14, 2020