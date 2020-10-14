Известный российский комик грубо отклонил предложение сборной прийти на матч

Известный российский комик Алексей Щербаков отклонил предложение сборной прийти на матч Лиги наций против Венгрии.

Об этом артист рассказал в Instagram.



Напомним, на шоу «Что было дальше» Щербаков в грубой форме сказал, что не любит футбол.



«Здравствуйте, очень люблю футбол, но не получится, к сожалению, приехать», — написал Алексей, добавив эмодзи трех петухов с мячом.

Ранее сборная Украины сенсационно обыграла Испанию.