Известный российский комик грубо отклонил предложение сборной прийти на матч

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Известный российский комик Алексей Щербаков отклонил предложение сборной прийти на матч Лиги наций против Венгрии.

Об этом артист рассказал в Instagram.

Напомним, на шоу «Что было дальше» Щербаков в грубой форме сказал, что не любит футбол.

«Здравствуйте, очень люблю футбол, но не получится, к сожалению, приехать», — написал Алексей, добавив эмодзи трех петухов с мячом.

Ранее сборная Украины сенсационно обыграла Испанию.