Экс-наставник «Локомотива» Семин высказался о фото полуголой девушки в его Instagram

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о фото полуголой девушки в его Instagram.

«Во-первых, она была в очень красивой футболке. А я не видел без футболки. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Взбудоражил всю страну? Бывает такое», — сказал Семин в эфире YouTube-канала «Сычев подкаст и Денис Казанский».



Также Семин отметил, что снимок появился необычно сложно, но потом его убрали.

Ранее Василий Уткин назвал Семина слабым тренером.