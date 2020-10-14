Хабиб назвал Фергюсона тупым парнем
Вадим Балканов
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Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об американском бойце смешанных единоборств Тони Фергюсоне. Об этом сообщает MMA Mania.
По мнению дагестанца, решение 36-летнего бойца дважды интенсивно сбрасывать вес перед поединком против Джастина Гэтжи сыграло с ним злую шутку.
«Помните, я давно говорил, что мне нравится Тони, и что я считаю его тупым? Он постоянно говорит обо мне, зачем?
Он обещал мне размазать лицо, но Гэтжи уже размазал ему все, что только можно», — сказал Нурмагомедов.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.