Емельяненко о бое с Исмаиловым: он прятал голову в песок, как страус

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вспомнил о проигранном Магомеду Исмаилову бое, который проходил минувшим летом на турнире ACA 107, сообщает Vseprosport. По словам Емельяненко, он ни разу не пересматривал поединок.

«Ничего критичного Мага не сделал, ничего нового не показал. Как я и говорил, прыгал в ноги и валялся там. Так он и старался выиграть: затягивая время и потихоньку набирая очки. Хотел побыстрее послать его в нокдаун. А он прятал голову в песок, будто страус. Прямо как в мультиках показывают. Прыгал в ноги и переводил в партер.

Ждать ли реванш? Конечно. Тоже по правилам ММА. Но не знаю, когда. Как поступит предложение, тогда и будет понимание. Пока этот бой только ожидается», — сказал Емельяненко.

Напомним, что Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее Емельяненко заявил, что Хабиб в бою с Гэтжи близок к первому поражению.