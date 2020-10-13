Девушка Роналду поддержала футболиста: Ты мое вдохновение

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, в своем Instagram поддержала футболиста, который заразился коронавирусом.

«Ты мое вдохновение», — написала Джорджина.

Роналду изолирован от окружающих. Сообщается, что футболист переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо.

35-летний португалец пропустит матч четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Швеции, который пройдет 14 октября.

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