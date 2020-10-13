Гендир хоккейного клуба оштрафован в связи со смертью Крутия

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России (ФХР) оштрафовал генерального директора «Южного Урала» Олега Пивунова на 500 тысяч рублей в связи со смертью хоккеиста Павла Крутия, сообщается на официальном сайте Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Спортсмен скончался 10 июля в возрасте 23 лет во время тренировочного сбора команды. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Также функционеру запрещено осуществлять любую связанную с хоккеем деятельность сроком на один год условно с испытательным сроком на один год.

Главный тренер команды Евгений Зиновьев получил предупреждение, а также отстранение от хоккея на один год условно. Врач «Южного Урала» Дмитрий Лебедев получил запрет на один год на выполнение функций врача хоккейного клуба.

Клуб выплатил семье погибшего компенсацию в размере 200% от суммы заработной платы за сезон.

Ранее в команде рассказали о здоровье умершего 23-летнего хоккеиста.