Призер Олимпиады ответил Плющенко на критику судей

Серебряный призер Олимпийских игр 1980 года Сергей Шахрай высказался о критике судейства на втором этапе Кубка России со стороны двукратного победителя Игр Евгения Плющенко.

Ранее бывший фигурист выразил недовольство оценками своей подопечной Александры Трусовой.

Шахрай заявил, что на соревнованиях работала бригада опытных арбитров, которые судят крупные международные соревнования.

«Евгений, наоборот, должен быть им благодарен, что арбитры выставили Александре объективные оценки. И тем самым показали, что тренеру и его ученице еще нужно поработать над короткой», — цитирует Шахрая «Советский спорт».

Ранее оценку Трусовой в короткой программе назвали закономерной.