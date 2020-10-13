Новичок «Локомотива» Зе Луиш обратился к фанатам клуба

Новичок московского «Локомотива» Зе Луиш обратился к болельщикам «железнодорожников» после прибытия в Москву.

«Приветствую болельщиков «Локомотива»! Я очень рад оказаться здесь, в «Локо». С нетерпением жду встречи. Скоро увидимся», — сказал нападающий в видеообращении, опубликованном на странице клуба в Twitter.

В 2019 году Зе Луиш перешел в «Порту» из московского «Спартака». В прошлом сезоне он принял участие в 19 матчах, в которых забил семь мячей.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заявил Зе Луиша на Лигу чемпионов.