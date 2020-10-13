Ягудин назвал себя инвалидом-фигуристом
Экс-фигурист Алексей Ягудин показал отрывок репетиции танца для нового спектакля, который будет поставлен а Австрии.
«Отрывок маленького кусочка танца для ролика. Даже не верится, что пригласили старого инвалида-фигуриста танцевать на полу. Евгений Присяжный, спасибо за авторскую постановку», — написал Ягудин в Instagram.
Напомним, сейчас Ягудин является ведущим шоу «Ледниковый период».
Ранее Алина Загитова рассказала о волнении во время съемок «Ледникового периода».
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Отрывок маленького кусочка танца для ролика �� Даже не верится, что пригласили старого инвалида-фигуриста танцевать на полу��♂️ А скоро в Австрии постановка полноценного танцевального спектакля, очень круто�� @evgenstreetjazz спасибо за авторскую постановку #присяжный #женяприсяжный #авторскийтанец #dance #танец #ролик #съемка #видеоролик #альтерего #спектакль #крутяк #австрия #грац