Ягудин назвал себя инвалидом-фигуристом

Экс-фигурист Алексей Ягудин показал отрывок репетиции танца для нового спектакля, который будет поставлен а Австрии.

«Отрывок маленького кусочка танца для ролика. Даже не верится, что пригласили старого инвалида-фигуриста танцевать на полу. Евгений Присяжный, спасибо за авторскую постановку», — написал Ягудин в Instagram.

Напомним, сейчас Ягудин является ведущим шоу «Ледниковый период».



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