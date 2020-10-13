Два матча «Зенита» отменены из-за коронавируса
Андрей Черников
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Матчи третьего и четвертого тура баскетбольной Евролиги, в которых петербургский «Зенит» должен был сыграть с «Валенсией» и «Басконией», не состоятся из-за вспышки коронавируса в российской команде, передает сайт турнира.
Несколько игроков сине-бело-голубых заразились COVID-19. В клубе не набирается восемь человек для участия в матчах.
Лига оценивает данную ситуацию, чтобы принять окончательное решение по итогам отмененных поединков.
Ранее сообщалось о том, что у двух игроков «Зенита» выявлен коронавирус.