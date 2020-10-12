«Главный негодяй» UFC предостерег граждан США от «ужасов коммунизма»

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хорхе Масвидаль принял участие в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

Спортсмен выступил перед публикой и призвал голосовать за действующего главу государства.

«С самого детства мне рассказывают об ужасах социализма и коммунизма. Либо вы выберете Трампа и сделайте Америку снова великой, либо Джо Байден и леворадикалы ввергнут страну в бездну», — приводит слова Масвидаля MMA Mania.

В активе бойца 35 побед и 14 поражений в профессиональной карьере. В поединке против Нейта Диаса Масвидаль получил титул «главного негодяя UFC».

Ранее любимый боец Трампа отреагировал на вызов от форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.