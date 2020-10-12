Рудковская поздравила Трусову и Ковалева с победами на Кубке России
Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская поздравила с победой во втором этапе Кубка России по фигурному катанию Александру Трусову и Артема Ковалева в своем Instagram.
«Болели, кричали и испытали сегодня невероятные эмоции! Поздравляю весь тренерский̆ штаб с двумя победами на втором этапе Кубка России! И конечно главных звезд и победителей̆ сегодняшнего турнира - Сашу Трусову и Артема Ковалеева с заслуженными победами! Молодцы! Гордимся!» - написала Рудковская.
Напомним, что летом этого года Трусова перешла тренироваться от Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
Ранее олимпийская чемпионка оценила выступление Трусовой на Кубке России.
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Болели , кричали и испытали сегодня невероятные эмоции! Поздравляю весь тренерский штаб @angelsofplushenko с двумя победами на втором этапе Кубка России ! И конечно главных звёзд и победителей сегодняшнего турнира - Сашу Трусову @avtrusova и Артема Ковалёва с заслуженными победами!!!!Молодцы!Гордимся!!!!!������������