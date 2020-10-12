В «Локомотиве» жестко раскритиковали специалистов ФИФА и УЕФА

Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Анатолий Мещеряков остался недоволен организацией паузы для матчей национальных сборных команд в октябре 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, ради безопасности можно было отказаться от проведения контрольных матчей.

«Исходя из всех этих ситуаций с заражениями, я бы задал вопрос специалистам ФИФА и УЕФА.

Для чего в настоящий момент проводить товарищеские игры? Россия прикладывает громадные усилия, чтобы обезопасить всех и вся, а потом люди уезжают за границу, и все заканчивается неприятностями», — сказал Мещеряков.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру Антона Миранчука в поединке против Турции в Лиге наций.