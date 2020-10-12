Бывший тренер сборной России назвал провальным второй тайм против Турции

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о матче против сборной Турции в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций. Его слова передает ТАСС.

По его мнению, на итоговый результат могло повлиять отсутствие защитника Георгия Джикии и полузащитника Александра Головина.

«Мы увидели два разных тайма в исполнении сборной России. Первый был очень хороший: мы успевали накрывать игроков, демонстрировали высокий прессинг, забили красивый гол, разыграв комбинацию.

А второй тайм был просто провальный — сборная Турции полностью нас переиграла, у них были и штанга, и перекладина, и выход один на один», — сказал Бородюк.

Ранее сообщалось, что бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об игре сборной России в матче против Турции.