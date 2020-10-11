Трусова осталась довольна своим выступлением на этапе Кубка России
Антон Борисов
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова высказалась о победе на втором этапе Кубка России в Москве.
По итогам двух прокатов Трусова набрала 240,59 балла. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
Спортсменка отметила, что у нее были помарки при выполнении четверного лутца. Также она не смогла объяснить, почему упала с каскада тройной лутц - тройной риттбергер.
«На тренировках обычно делаю его чисто. Готовилась к этому старту для того, чтобы сделать тройной аксель. Не совсем получилось, но в целом я довольна. Надеюсь, что скоро я буду всегда кататься чисто», — заявила Трусова в эфире Первого канала.
Ранее тренер академии Евгения Плющенко Дмитрий Михайлов прокомментировал падение Трусовой.