Трусова осталась довольна своим выступлением на этапе Кубка России

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова высказалась о победе на втором этапе Кубка России в Москве.

По итогам двух прокатов Трусова набрала 240,59 балла. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Спортсменка отметила, что у нее были помарки при выполнении четверного лутца. Также она не смогла объяснить, почему упала с каскада тройной лутц - тройной риттбергер.

«На тренировках обычно делаю его чисто. Готовилась к этому старту для того, чтобы сделать тройной аксель. Не совсем получилось, но в целом я довольна. Надеюсь, что скоро я буду всегда кататься чисто», — заявила Трусова в эфире Первого канала.

Ранее тренер академии Евгения Плющенко Дмитрий Михайлов прокомментировал падение Трусовой.