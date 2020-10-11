Тренер Трусовой: сегодня в прокате вышло недоразумение

Тренер академии Евгения Плющенко Дмитрий Михайлов, занимающийся с Александрой Трусовой, прокомментировал падение своей ученицы в произвольной программе на этапе Кубка России в Москве.

«Мы готовились, много с Сашей занимались скольжением, прыжковой частью. Обидно сегодня за каскад тройной лутц + тройной риттбергер (Трусова упала со второго прыжка. — «Газета.Ru»), так как на тренировках он выполняется безошибочно. Сегодня вышло недоразумение, можно даже так сказать.

Но прокатом мы в целом довольны. Разберем его, после того как Саша день выдохнет, снова приступим к тренировкам. Будем улучшать, что-то добавим, что-то изменим», — передает слова Михайлова корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

По итогам двух прокатов Трусова набрала 240,59 балла и стала победительницей этапа Кубка России в Москве. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова осталась в восторге от выступления Трусовой.