Трусова упала в произвольной программе, но обыграла Валиеву на этапе Кубка в Москве

Александра Трусова один раз упала во время исполнения произвольной программы на этапе Кубка России в Москве.

Фигуристка каталась под три композиции на тему «Ромео и Джульетты» — «Kissing you» (Крэйг Армстронг), «Gentle Night» (Абель Коженевски) и «Монтекки и Капулетти» (Ричард Клайдерман).

Девушка допустила степ-аут на четверном лутце, приземлившись на две ноги и опершись руками об лед. Также фигуристке не удался каскад тройной лутц + тройной риттбергер — она упала со второго прыжка.

Однако спортсменка сумела чисто исполнить сложнейший каскад четверной тулуп + тройной тулуп и сольный четверной тулуп, а также более простые двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.

Судьи оценили прокат ученицы Евгения Плющенко на 164,82 балла. В сумме за короткую и произвольную программу она набрала 240,59 балла и заняла промежуточное первое место, обогнав лидировавшую ранее Камилу Валиеву.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева дважды упала в произвольной программе на этапе Кубка России и заплакала.