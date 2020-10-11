Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по победам в «Формуле-1»

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон повторил рекорд Михаэля Шумахера по победам в «Формуле-1».

Ранее Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля. Для британца эта победа стала 91-й в карьере. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

35-летний гонщик дебютировал в «королевских гонках» в 2007 году. Хэмилтон является шестикратным чемпионом «Формулы-1». Он также выступал за «Макларен».

Ранее сообщалось, что российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят завершил гонку на последнем, 15 месте.