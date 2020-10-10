Бестемьянова считает странной ситуацию с оценками Трусовой за короткую программу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала оценки Александры Трусовой в короткой программе на московском этапе Кубка России, передает ТАСС.

«Странная ситуация, что девочка, которая пытается сделать тройной аксель, отстает на десять баллов от девочек, которые даже не пытаются его прыгнуть», — сказала Бестемьянова.

Напомним, по итогам короткой программы Трусова заняла третье место, набрав 75,77 балла.



Ранее Трусова прокомментировала свое выступление на московском этапе Кубка России.