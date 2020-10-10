Черчесов рассказал о глобальной задаче сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о глобальной задаче национальной команды.

«Попадание во вторую корзину при жеребьевке отбора на чемпионат мира для нас принципиально. У нас есть турнирные задачи в Лиге наций. Есть глобальные задачи, которые стоят за матчами», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

11 октября Россия сыграет матч Лиги наций против Турции.



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