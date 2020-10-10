Девушка футболиста ЦСКА Радионова выступила на Кубке России по фигурному катанию

Фигуристка Елена Радионова, которая поддерживает романтические отношения с футболистом московского ЦСКА Константином Кучаевым, выступила с показательным номером на втором этапе Кубка России в Москве.

Девушка каталась под композицию «It Doesn't Hurt» («Мне не больно») исполнительницы Katie Thompson и получила длительные овации публики.

После выступления президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков вручил Радионовой почетный знак «За выдающиеся спортивные достижения в фигурном катании».

Спортсменка является бронзовым призером чемпионата мира-2015 и двукратной победительницей юниорского чемпионата мира 2013 и 2014 годов. Она объявила о завершении спортивной карьеры в сентябре 2020 года.

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