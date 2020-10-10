Хавбек «Химок» Корян не поехал в сборную Армении

Полузащитник «Химок» Аршак Корян не поехал в расположение национальной сборной Армении из-за болезни, сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Армении.

По информации источника, причина кроется в плохом самочувствии футболиста. У игрока поднялась температура.

11 октября в Ереване сборная Армении должна была сыграть с национальной командой Грузии в рамках Лиги наций. Однако матч был перенесен в город Тыхы (Польша).

27 сентября на территории непризнанной республики начались военные действия с участием Армении и Азербайджана. Обе страны обвинили друг друга в эскалации конфликта.

Ранее клуб Мхитаряна отправил подарки болельщикам в Армении.