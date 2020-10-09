Сборной России остался один шаг для выхода на Евро-2021

Молодежная сборная Польши по футболу потерпела поражение в квалификационном матче чемпионата Европы — 2021 с национальной командой Сербии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сербов.

В составе коллектива Илии Столицы автором единственного и победного гола стал Велько Николич, который отличился на 11-й минуте игры.

Ранее молодежная сборная России разгромила команду Эстонии и укрепила лидерские позиции в отборе на Евро-2021. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Подопечным Михаила Галактионова в рамках квалификационного турнира осталось провести один матч. 13 октября россияне сыграют на выезде с Латвией. У сборной Польши имеется матч в запасе. 13 октября команда Чеслава Михневича встретится с болгарами, а 17 ноября поборется с латвийцами.

На данный момент российская молодежная сборная возглавляет группу 5, имея в своем активе 20 очков после девяти туров. Поляки идут вторыми, набрав в восьми матчах 16 баллов. Для выхода на чемпионат Европы, который пройдет в июне 2021 года в Словении и Венгрии, отечественной национальной команде достаточно обыграть Латвию. Также россияне могут сыграть с латвийцами вничью, но тогда для прямого выхода на Евро-2021 необходимо, чтобы Польша потеряла очки в одном из двух оставшихся матчей. В случае, если российская команда проиграет последний матч, то для получения путевки на турнир нужно, чтобы поляки набрали не более трех очков в двух играх. При равенстве же очков первое место в группе 5 займет именно Польша из-за личных встреч с Россией (2:2, 1:0 в пользу поляков).