Белорусского фаната приговорили к 3,5 годам тюрьмы за нападение на полицейского

Белорусский футбольный болельщик клуба БАТЭ Евгений осужден по обвинению в нападении на сотрудника правоохранительных органов. Как сообщает пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, 20-летний гражданин приговорен к 3,5 годам тюремного заключения.

Утверждается, что инцидент произошел во время акций протеста 9 августа на центральной городской площади Борисова. На записях камер видеонаблюдения зафиксировано, как болельщик вместе с группой демонстрантов выкрикивал нецензурные лозунги в адрес представителей правопорядка, а затем ударил старшего сержанта милиции металлическим турникетом по ноге и кулаком по лицу.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. В ходе стихийных митингов произошли столкновения между гражданами Белоруссии и силовиками.

Ранее сообщалось, что Савеловский суд Москвы вынес приговор болельщику московского ЦСКА за демонстрацию флага белорусской оппозиции во время матча 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».