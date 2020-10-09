Стало известно, когда Мозес пройдет медосмотр для перехода в «Спартак»

Нигерийский полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес готовится к переходу в московский «Спартак». По информации «Чемпионата», игрок в ближайшее время пройдет медицинский осмотр, по итогам которого сделка будет оформлена окончательно.

Как утверждает источник, процедура пройдет в итальянской клинике «Вилла Стюарт» 10 октября. В случае успешного прохождения медосмотра, футболист подпишет арендное соглашение со «Спартаком» сроком на один сезон с опцией последующего выкупа.

В своей карьере Мозес помимо «Челси» выступал за английские «Кристал Пэлас», «Уиган Атлетик», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм Юнайтед», турецкий «Фенербахче» и миланский «Интер». Ранее сообщалось, что «нерадзурри» могут помешать оформлению сделки.