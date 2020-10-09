Ефимова на призывы использовать средства защиты от COVID-19 надела маску обезьяны

Российская пловчиха, трехкратный олимпийский призер Юлия Ефимова рассказала о том, как проходят ее тренировки в условиях карантина из-за пандемии коронавируса. Спортсменка в своем Instagram опубликовала видеозапись, на которой изображено, как россиянка занимается с большой маской обезьяны на голове. Ефимова в шутку объяснила данное решение просьбами своего тренера использовать средства индивидуальной защиты от COVID-19.

«Когда тренер сказал, что нужно надеть маску в тренажерном зале», — написала Ефимова.

Юлия Ефимова является шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы по плаванию на разные дистанции брассом. В своей карьере она завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде-2012 в Лондоне и две серебряные награды на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.