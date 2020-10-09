Переход Мозеса из «Челси» в «Спартак» может сорваться

Сделка между московским «Спартаком» и лондонским «Челси» о переходе нигерийского полузащитника Виктора Мозеса в стан красно-белых может сорваться. Об этом сообщает российский журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, помешать трансферу может миланский «Интер», в составе которого Мозес провел на правах аренды вторую часть сезона-2019/20. Летнее трансферное окно в Европе закрыто, и «нерадзурри» заявить потенциального новичка сейчас не смогут. Однако, как утверждается, представители итальянского клуба намерены уговорить «Челси» не отпускать футболиста в «Спартак», чтобы арендовать его зимой. В этом заинтересован лично тренер «Интера» Антонио Конте.

Отмечается, что «Спартак» уже договорился с «Челси» об аренде нигерийца на один сезон с правом последующего выкупа.