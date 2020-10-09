Агент сравнил Газизова с ханом Батыем

Агент Александр Маньяков считает, что главной потерей для «Уфы» является уход Шамиля Газизова на должность генерального директора московского «Спартака», сообщает «Спорт-Экспресс».

«На мой взгляд, главная потеря «Уфы» — уход Шамиля Камиловича. В клубе это была ключевая фигура. Прямо хан Батый. На Газизове замыкалось практически все, любой вопрос мог разрулить», — сказал Маньяков.

Агент не исключает, что если бы Газизов остался в «Уфе», то Вадим Евсеев мог бы продолжить работу на посту главного тренера башкирской команды.

Ранее «Уфа» договорилась с новым главным тренером.