Вратарь «Далласа» Худобин поделился мнением о выборах президента США

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» Антон Худобин поделился мнением о выборах президента США, передает «Чемпионат.com».

Голкипер признался, что не помнит фамилию кандидата, который борется с Дональдом Трампом за президентское кресло.

«Джо Байден? Да, точно. Есть люди, которые хвалят Байдена. А есть те, кто его критикует. В общем, у каждого свое мнение. Я стараюсь не лезть в эти дела», — сказал Худобин.



Ранее Худобин перенес операцию на руке.