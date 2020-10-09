Гаджиев назвал самую проблемную позицию сборной России
Андрей Черников
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Президент футбольного клуба «Махачкала» Гаджи Гаджиев поделился эмоциями от контрольного матча сборной России против Швеции, передает «Спорт день за днем».
«Центральная зона — одна из наиболее уязвимых позиций в сборной. Есть вопросы ко всем, кроме Джикии. Но, может, на другом уровне, есть и к Георгию вопросы. Все, кто играл — играли с явными ошибками», — сказал Гаджиев.
Напомним, Россияне проиграли со счетом 1:2.
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