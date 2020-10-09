Фигуристка Медведева может вернуться на лед до конца сезона
Андрей Черников
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Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев прокомментировал ситуацию с Евгенией Медведевой.
Напомним, фигуристка была госпитализирована из-за проблем со спиной. Она пройдет обследование в московской клинике.
«Хочется пожелать ей здоровья и скорейшего возвращения к тренировкам. Если все будет хорошо, надеюсь, мы еще увидим Медведеву в этом сезоне», — передают слова Писеева «Известия».
Ранее Ирина Слуцкая оценила возможность ухода Медведевой в ледовое шоу.