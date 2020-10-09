Хавбек «Ливерпуля» раскритиковал вратаря команды
Андрей Черников
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Полузащитник английского «Ливерпуля» Марко Груич раскритиковал вратаря команды Адриана.
Серб прокомментировал поражения «красных» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Астон Виллы» со счетом 2:7.
«Это может стать концом карьеры Адриана в «Ливерпуле», — написал хавбек в Instagram.
Ранее игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах защитил бездомного от хулиганов и дал ему денег.
October 8, 2020