Хавбек «Ливерпуля» раскритиковал вратаря команды

Полузащитник английского «Ливерпуля» Марко Груич раскритиковал вратаря команды Адриана.

Серб прокомментировал поражения «красных» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Астон Виллы» со счетом 2:7.



«Это может стать концом карьеры Адриана в «Ливерпуле», — написал хавбек в Instagram.



Ранее игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах защитил бездомного от хулиганов и дал ему денег.