Уроженка Москвы сыграет в финале женского турнира «Ролан Гаррос»
Андрей Сенченко
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Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу над чешкой Петрой Квитовой в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча, которая длилась час и 46 минут, завершилась триумфом американки в двух сетах — 6:4, 7:5.
В активе уроженки Москвы три подачи навылет и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти. При этом американская теннисистка допустила три двойные ошибки.
Квитова совершила два эйса и реализовала два брейка из 12 возможных, допустив одну двойную ошибку.
В финале женского турнира «Ролан Гаррос» Кенин встретится с Игой Свентек из Польши, которая накануне обыграла аргентинку Надию Подороску.
«Ролан Гаррос». Женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала
Софья Кенин (США) — Петра Квитова (Чехия) — 6:4, 7:5