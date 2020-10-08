Уроженка Москвы сыграет в финале женского турнира «‎Ролан Гаррос»‎

Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу над чешкой Петрой Квитовой в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча, которая длилась час и 46 минут, завершилась триумфом американки в двух сетах — 6:4, 7:5.

В активе уроженки Москвы три подачи навылет и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти. При этом американская теннисистка допустила три двойные ошибки.

Квитова совершила два эйса и реализовала два брейка из 12 возможных, допустив одну двойную ошибку.

В финале женского турнира «‎Ролан Гаррос»‎ Кенин встретится с Игой Свентек из Польши, которая накануне обыграла аргентинку Надию Подороску.

«‎Ролан Гаррос»‎. Женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала

Софья Кенин (США) — Петра Квитова (Чехия) — 6:4, 7:5