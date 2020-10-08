Количество заболевших коронавирусом игроков «Интера» достигло четырех

В миланском «Интере» зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итальянскую газету La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, количество зараженных COVID-19 в стане «нерадзурри» футболистов достигло четырех. Накануне положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию были обнаружены у Алессандро Бастони и Милана Шкриньяра. Последние анализы также подтвердили COVID-19 у Раджи Наингголана и Роберто Гальярдини. Все четверо переведены на карантин и пропускают подготовку к дерби с «Миланом», которое состоится 17 октября в рамках 4-го тура итальянской Серии А.

В трех матчах черно-синие набрали семь очков. Команда Антонио Конте располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.