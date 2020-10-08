Испания и Португалия хотят провести чемпионат мира по футболу — 2030

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Португальская футбольная федерация (FPF) ратифицировали соглашение о выдвижении совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу — 2030. Об этом сообщает сайт RFEF.

Главы федераций Луис Рубиалес (RFEF) и Фернанду Гомеш (FPF) подписали соответствующий документ в Лиссабоне.

В феврале прошлого года шли разговоры о том, что Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай также собираются подать совместную заявку на проведение чемпионата мира-2030.

Напомним, что чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре, а 2026 года — в США, Канаде и Мексике. На ЧМ-2026 число команд будет увеличено с 32 до 48.

Ранее сообщалось, что чемпион мира — 2018 может покинуть «Челси».