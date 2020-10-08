Даниил Медведев впервые за год покинет топ-5 рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев впервые с августа 2019 года не попадет в топ-5 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Об этом стало известно после победы Стефаноса Циципаса из Греции над россиянином Андреем Рублевым в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Как информирует «Чемпионат», уже 12 октября Циципас сместит Медведева с пятой строчки рейтинга АТР. Отечественный теннисист опустится на шестое место.

Напомним, что на Открытом чемпионате Франции — 2020 Медведев в первом круге уступил венгру Мартону Фучовичу.

Ранее в сети опубликовали видео игры российской теннисистки, подозреваемой в договорняке.