Сборная Украины потерпела крупнейшее поражение в своей истории

Сборная Украины по футболу крупно проиграла национальной сборной Франции в товарищеском матче, сообщает Sport24.

Встреча проходила в Париже и завершилась со счетом 7:1 в пользу французов.

Отмечается, что это крупнейшее поражение в истории сборной Украины. До этого антирекордом для желто-синих был счет 0:4: дважды с таким счетом украинцы проигрывали сборной Испании и еще по разу сборной Хорватии и Чехии.

Ранее сообщалось, что сборная Германии упустила победу над Турцией в добавленное время.