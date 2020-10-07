Сборная Франции дома разгромила Украину со счетом 7:1

Сборная Франции в рамках товарищеского матча крупно переиграла национальную команду Украины.

Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс» и закончилась со счетом 7:1.

У победителей мячи забивали Эдуардо Камавинжа, Оливье Жиру (дубль), Толиссо, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн. Также в свои ворота забил Виталий Миколенко. У гостей единственный точный удар нанес Виктор Цыганков.

Товарищеский матч

Франция — Украина — 7:1

Голы: 1:0 — Камавинжа – 9', 2:0 — Жиру – 24', 3:0 — Жиру – 34', 4:0 — Миколенко — 39' (автогол), 4:1 — Цыганков – 53', 5:1 — Толиссо — 65', 6:1 — Мбаппе — 82', 7:1 — Гризманн – 89'.

Ранее сборные Португалии и Испании разошлись миром в товарищеском матче.