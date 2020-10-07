Навка опубликовала видео выступления шестилетней дочери

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка опубликовала в Instagram видео выступления дочери Надежды на турнире по фигурному катанию.

«Так сказать: «Путь будущей чемпионки... Начало!» Хотя, мы предполагаем, а жизнь располагает. Хотелось бы, чтобы Надя нашла свой собственный путь и была счастлива, а на льду, в спорте или нет, не так уж и важно. Честно вам скажу, что не смогла смотреть на это без слез», — написала Навка.

Ранее сообщалось, что дочь Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова завоевала медаль.